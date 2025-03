Genova, Comunali, Vinacci a Telenord: "Silvia Salis ventata di novità, io potrei dare una mano con un gruppo di professionisti"

Ospite di 'Incontri Genova Italia' a Telenord, l'ex assessore comunale Giancarlo Vinacci, che ha appena lasciato FdI nella prospettiva di svolgere un ruolo significativo alle prossime Comunali, ha analizzato con Carlotta Nicoletti, il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto gli aspetti dello scenario politico genovese.

Motivazioni per l'uscita da Fratelli d'Italia - "Ho lasciato Fratelli d'Italia per coerenza verso me stesso. Quando sono tornato a Genova, l'intenzione era di fare qualcosa per la città, ma non ho visto realizzarsi i cambiamenti promessi. Ho visto troppa continuità con il passato e non abbastanza innovazione."



Criticità interne a Fratelli d'Italia - "Fratelli d'Italia sta vivendo delle difficoltà interne, soprattutto in Liguria. Abbiamo visto che alcuni membri hanno lasciato incarichi importanti. Il partito ha dei problemi strutturali che potrebbero portare a cambiamenti a livello locale. Fratelli d'Italia ha delle difficoltà sul piano economico e finanziario. Non hanno esperti nelle infrastrutture e nelle risorse economiche, e questo si riflette nelle scelte politiche. È chiaro che manca una preparazione adeguata in ambito economico."

Insoddisfazione per la gestione della città - "La città non è migliorata. I costi sono aumentati e non sono stati fatti progressi significativi né per i giovani né per i residenti. La città non è diventata più sicura e, sinceramente, credo che la situazione sia peggiorata in alcuni aspetti."

Necessità di un cambiamento radicale - "Credo che sia arrivato il momento di una ventata di novità. Non posso continuare a subire passivamente un sistema che non ha funzionato. Non posso fare a meno di notare che Genova non è diventata 'meravigliosa' come ci era stato promesso. È tempo di un cambiamento."

Futuro della coalizione di centrodestra - "La coalizione di centrodestra si trova in difficoltà. Con le recenti fuoriuscite, non credo che il sistema di governo possa durare a lungo. I genovesi, come me, sono stanchi e desiderano un cambiamento. Vogliono qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo."

Progetto alternativo e collaborazione con Silvia Salis - "Sto realmente pensando a un progetto alternativo. Ho già iniziato a lavorarci, ma per ora solo sulla carta. Voglio mettere insieme un gruppo di professionisti, senza politici, per dare un contributo concreto alla città. Silvia Salis rappresenta una ventata di novità, è una ragazza che ha avuto successo nella vita e ha avuto incarichi importanti. Potrebbe portare il cambiamento che Genova ha bisogno".

Riflessioni sul futuro politico e la sua posizione - "Non ho ambizioni personali di ottenere una poltrona. Nella mia vita ne ho già avute tante. Quello che voglio è mettere la mia esperienza a disposizione della città, contribuire a risolvere i problemi. Il mio obiettivo è lasciare qualcosa di meglio per le future generazioni, cercando di migliorare la situazione di Genova."

