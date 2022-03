Guerra in Ucraina, viaggio nel centro di smistamento al Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto

di Redazione

Qui vengono confezionati i pallet per la spedizione, pronti per essere caricati sui camion . L'appello: "Mancano i bancali"

"Mancano i pallet per la spedizione degli aiuti: servono quelli misura 80x120, una misura diversa rispetto a quelli che abbiamo qui e che usiamo per la spedizione della frutta". E' l'appello lanciato dal direttore del Mercato ortofrutticolo di Genova Bolzaneto Nino Testini ai microfoni di Telenord. Qui arrivano tutti i beni di prima necessità raccolti in tutta Genova, vengono smistati, suddivisi per tipologia e poi pallettizzati, cioé impilati sui bancali e avvolti nella pellicola, pronti per la spedizione sui camion che, in questi giorni, partiranno per l'Ucraina.

"Abbiamo saputo che il Comune stava organizzando la raccolta - prosegue Testini - e quindi ci siamo proposti mettendo al servizio quella che è la nostra specializzazione, cioé la logistica. Abbiamo insomma dato la nostra mano e tutto poi è venuto di conseguenza". Ogni singola scatola viene etichettata, in italiano e in ucraino, così da facilitare non solo la partenza ma anche il ricevimento dei beni e la consegna poi alle popolazioni che ancora soffrono sotto le bombe.