Guerra in Ucraina, Tricarico: "Svezia e Finlandia nella Nato possono destabilizzare"

di Redazione

Il commento dell'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica

Svezia e Finlandia stanno entrando nella Nato nonostante qualche veto posto dalla Turchia. A commentare il fatto a Telenord Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

"Non è un mistero che la mia idea non è quella di nuove adesioni alla Nato. E, nel caso di Finlandia e Svezia è molto più grave sotto il profilo di una destabilizzazione che questo fatto crea. Quando, invece, un nuovo ingresso nella Nato dovrebbe creare più sicurezza. In questo caso crea sicurezza solo per i due Paesi", il commento di Tricarico.

