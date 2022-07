Guerra in Ucraina, la nave di Cosulich ancora a Mariupol: "Resto ottimista ma al momento situazione non cambia"

di Christian Torri

Queste le parole CEO di Gruppo Cosulich Augusto Cosulich

Voglio essere ottimista, penso che qualche cosa arriverà, la situazione non è cambiata la nave è ancora ferma Mariupol- ha fatto sapere il CEO di Gruppo Cosulich Augusto Cosulich- Parliamo con le autorità portuali, ogni tanto ci dicono che il canale non è navigabile, non ci sono rimorchiatori disponibili, purtroppo al momento non ci sono buone notizie