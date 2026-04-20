Deraglia il mezzo d'opera, paura a bordo: Rixi e Salis restano a piedi e salta il sopralluogo al cantiere del sestuplicamento del nodo ferroviario

Un incidente al carro d’opera ha fatto saltare il sopralluogo al cantiere del nuovo sestuplicamento del nodo ferroviario di Genova. Il mezzo WeBuild doveva trasportare il viceministro Edoardo Rixi, il commissario del Terzo Valico Calogero Mauceri, la sindaca Silvia Salis, l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi e il consigliere regionale Matteo Campora.

Secondo le prime indiscrezioni, un binario avrebbe ceduto e il carro sarebbe deragliato leggermente. Il mezzo procedeva da Principe in direzione Brignole, l'incidente si sarebbe verificato all'interno della galleria dopo una ventina di metri. Attimi di tensione a bordo, poi la decisione di rinviare anche l'appuntamento con la stampa.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha rimediato una contusione alla schiena ed è rientrata a Palazzo Tursi, mentre il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha fatto sapere di stare bene.

L'opera, parte del progetto unico "Terzo Valico - Nodo di Genova", punta a separare i flussi di lunga percorrenza da quelli metropolitani e regionali. Al termine dei lavori, previsti entro giugno 2026 in linea con i target PNRR, inizierà l'iter per la messa in servizio con l'obiettivo di attivare l'infrastruttura a settembre 2026.

"In occasione del sopralluogo tecnico nel cantiere del sestuplicamento del Nodo di Genova, nonostante le prove e i transiti già eseguiti nei giorni precedenti all'evento con esito positivo, il carro d'opera, subito dopo la partenza, è stato costretto a fermarsi per motivi tecnici , con conseguente sospensione della visita." - così ha spiegato Cociv, il consorzio che ha eseguito i lavori sulla linea, capeggiata da We Build.

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