Genova, career Day Economia UniGe: imprese e studenti si incontrano per il lavoro il 6 maggio

Torna il Career Day del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova e rilancia il dialogo tra formazione e lavoro. Il 6 maggio, nella sede di via Vivaldi, studenti, laureandi e laureati potranno incontrare decine di aziende, sostenere colloqui e conoscere opportunità tra tirocini, stage e inserimenti professionali.

Appuntamento – L’edizione 2026 si svolgerà a partire dalle 9 negli spazi di Piazza degli Studenti e della Sala lettura. Per un’intera giornata il Dipartimento si trasformerà in un punto di contatto diretto tra chi si sta formando e il mondo delle imprese.

Opportunità – L’iniziativa rientra nelle attività di orientamento in uscita promosse da UniGe e punta a favorire un accesso più consapevole al mercato del lavoro. Non solo recruiting, ma anche confronto sulle competenze richieste, sulle prospettive occupazionali e sulle strategie per affrontare il passaggio dall’università alle professioni.

Aziende – Cresce il numero delle realtà coinvolte, con presenze di rilievo nazionale e internazionale. Tra le adesioni già confermate figurano grandi gruppi industriali, società di consulenza, operatori logistici, realtà del settore energetico, assicurativo e dei servizi. Un panorama ampio che riflette la varietà di sbocchi professionali legati agli studi economici.

Incontro – Il Career Day si conferma uno spazio concreto di connessione tra domanda e offerta, dove i curricula incontrano le esigenze delle imprese e dove il colloquio diventa spesso il primo passo verso un percorso lavorativo.

Prospettive – La continuità annuale dell’evento consolida un modello che punta a rafforzare il legame tra università e tessuto produttivo. Un’occasione per trasformare la formazione in opportunità e rendere più diretto il passaggio verso il lavoro.

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