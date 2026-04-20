Genova, nuove telecamere nella zona del Biscione. La soluzione è vicina
di Claudio Baffico
Passi avanti concreti per l'installazione di nuove telecamere in via Fea e nella zona del Biscione, dopo la commissione che si è riunita nel municipio Bassa Valbisagno. A spiegare a Telenord motivi e possibili benefici, la presidente della commissione I Barbara Lagomarsino e la consigliera Sonia Paglialunga.
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