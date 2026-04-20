Genova, apre lo Spiker, punto di incontro e di servizi nel centro storico

In vico Semino apre lo Spiker, centro di servizi e punto di incontro, che si pone di diventare un punto di riferimento importante. L'iniziativa, da parte del sindacato pensionati della Cgil, va a colmare una lacuna e potrebbe costituire un ambito trasvervale in grado di soddisfare richieste ed esigenze. Ne approfondiscono il contenuto a Telenord il segretario provinciale del sindacato pensionati Cgil Ivano Bosco e la presidente del municipio I Centro Est Simona Cosso.

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