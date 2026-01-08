Gruppo FS investe su treni e bus. Contrattualizzati 46 nuovi Frecciarossa, 38 Intercity, 183 Regionali

Al centro del piano strategico 2025-29 del Gruppo FS ci sono gli investimenti infrastrutturali relativi alla rete ferroviaria e stradale, ma anche quelli che riguardano l’anima di Ferrovie dello Stato: i treni. A raccontarlo non sono solo gli obiettivi a medio-lungo termine di rinnovo della flotta, ma soprattutto i risultati già conseguiti.

I numeri del 2025, infatti, parlano chiaro. L’anno scorso ha visto il debutto sui binari italiani del Frecciarossa 1000 di nuova generazione. 46 nuovi treni ad alta velocità sono stati già contrattualizzati e 4 di questi sono stati consegnati durante il 2025. Il treno ad alta velocità di nuova generazione di Trenitalia, società del Gruppo FS, è stato progettato da Hitachi Rail e realizzato nei siti produttivi di Pistoia e Napoli. Per il progetto che vedrà sui binari i nuovi treni ad alta velocità, Trenitalia ha investito oltre 1,3 miliardi di euro. Da qui al 2028 il ritmo di consegna sarà di circa otto treni l’anno.

Ma non c’è solo l’alta velocità in cima ai pensieri del Gruppo guidato da Stefano Antonio Donnarumma. In arrivo ci sono 183 nuovi treni del Regionale che andranno a migliorare il comfort dei pendolari e dei turisti che sceglieranno il treno come mezzo per scoprire anche gli angoli più nascosti del Belpaese. Nel 2025 sono stati consegnati già 105 nuovi treni contribuendo in modo significativo al rinnovo della flotta.

Stesso obiettivo anche per i treni del nuovo Intercity, che vedrà arricchire la propria flotta di 38 nuovi convogli.

Treni, ma anche bus. Sulle strade italiane saranno 1260 i nuovi bus a basso impatto di Co2 della società di FS Busitalia. 132 nuovi mezzi sono già in servizio, garantendo un grande apporto al trasporto intermodale nel nome dell’efficienza, della capillarità e della sostenibilità.

L’obiettivo di questi investimenti, come specificato dall’amministratore del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma in occasione dell’aggiornamento del Piano strategico 2025-29, è quello di far crescere sempre di più i passeggeri a bordo dei treni. Questi, già nel 2025, hanno raggiunto a livello nazionale quota 577 milioni (+1% rispetto all’anno prima), a cui si aggiungono 253 milioni a livello internazionale (+15% rispetto al 2024). Bene anche la logistica: con un 3% in più di tonnellate di merci trasportate rispetto al 2024

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.