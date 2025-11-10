Grosso e invadente: nel Tigullio arriva il granchio blu reale, mangia vongole e cozze e taglia le reti

Il granchio reale blu ha fatto il suo ingresso nel mar Ligure e in particolare nel Tigullio. Dopo l'allarme lanciato dai pescatori di vongole e allevatori di cozze dell' Adriatico, il granchio blu viene in questo giorni pescato regolarmente a Moneglia, Sestri Levante e Lavagna sempre in numero crescente.

E' considerato tra le 100 specie più pericolose dell' ambiente marino, la femmina è in grado di deporre oltre un milione di uova e quindi la proliferazione è incredibile.

Il crostaceo rappresenta un pericolo per i molluschi bivalve (vongole e cozze) e per le reti da posta che vengono letteralmente tagliate con le forti chele. Unico lato positivo è rappresentato dalla sua carne molto apprezzata

