Grossa frana tra Casarza Ligure e il passo del Bracco

Una grossa frana si è abbattuta stamani all'alba nel levante di Genova sulla strada provinciale 38 tra Casarza Ligure e il passo del Bracco subito dopo l'abitato di Novano. Non risultano persone coinvolte. Sul posto gli amministratori locali, la protezione civile e i tecnici della Città metropolitana di Genova. La viabilità è stata interrotta nei due sensi di marcia. La strada è trafficata soprattutto dopo la chiusura delle gallerie di Moneglia per lavori, la provinciale unisce la val Petronio con la via Aurelia.

A seguito delle piogge delle ultime ore a Savona si è aperta una piccola voragine in via Carissimo e Crotti, dove due auto in transito sono state danneggiate senza conseguenze sui conducenti. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri impegnati nella chiusura della strada e nella gestione della viabilità per garantire la sicurezza degli automobilisti. In corso le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare gli interventi necessari al ripristino della sede stradale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.