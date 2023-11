Grendi è stata selezionata da ELITE, il club esclusivo internazionale Gruppo Euronext-Borsa italiana

E’ un’occasione di formazione per le competenze dei vertici aziendali, ma anche un’opportunità di consolidare e accelerare la crescita. “Il contesto operativo per le imprese è sempre più globale e fare parte di ELITE vuol dire avere a disposizione, oltre ad una formazione all’avanguardia, anche una rete qualificata di società che possono contribuire attivamente alle strategie di successo portate avanti dalla nostra azienda alla soglia dei 200 anni e con programmi di crescita ambiziosi. La nostra offerta di logistica integrata viene oggi spinta con più decisione sui mercati internazionali come dimostrano gli investimenti sul terminal MITO a Cagliari.

Investimento su risorse, talento e tecnologia, efficientamento della gestione operativa e flessibilità sono obiettivi che rientrano tra le strategie del Gruppo, impegnato nella creazione di un futuro sostenibile per il quale siamo diventati società benefit per primi nel nostro settore e puntiamo ora alla certificazione BCorp” hanno affermato Costanza e Antonio Musso, amministratori delegati del gruppo di logistica integrata. È questo lo spirito con cui il Gruppo Grendi ha aderito a ELITE, network internazionale sorto nel 2012 e fortemente orientato a operazioni di finanza straordinaria, a cui fanno riferimento circa 2000 imprese e 200 tra partner, advisor e investitori.

È un prestigioso private market a cui possono accedere solo le imprese con i migliori risultati finanziari e organizzativi e con un modello di business coerente con uno sviluppo sostenibile. Per Grendi la prima iniziativa in cantiere è un corso di formazione che si svolgerà da novembre ad aprile e in cui docenti della SDA Bocconi e partner di ELITE approfondiscono varie tematiche: dall’internazionalizzazione alla governance, alla raccolta di capitali al servizio della crescita come finanziamenti alternativi o quotazione. Le aziende che ricevono il riconoscimento di ELITE company, che viene evidenziato nella documentazione e negli strumenti di comunicazione aziendale con un apposito logo, rendono così più visibile anche a livello internazionale le proprie caratteristiche di eccellenza e l’appartenenza a questo ecosistema di valore sviluppato da Borsa italiana per promuovere la crescita delle piccole e medie imprese.

ll Gruppo Grendi in breve

Impresa familiare nata a Genova nel 1828 operativa nell’ambito dei trasporti e della logistica. Grendi offre ai propri

partner commerciali un’offerta integrata di soluzioni logistiche per tutte le isole, il centro e Sud Italia utilizzando

magazzini di raccolta e di distribuzione e un’ampia tipologia di mezzi: dall’autotreno al furgone, terminal portuali e linee

marittime; tutto sempre sotto il suo diretto controllo. Una logistica ritagliata sulle esigenze del cliente e pensata solo

per le necessità della merce.

È il primo operatore marittimo a modificare lo statuto per diventare Società Benefit nel 2021, aggiungendo agli obiettivi

di risultati economici soddisfacenti l’impegno verso un impatto positivo per ambiente, dipendenti e collaboratori, clienti,

fornitori e comunità.

Più in dettaglio l’offerta del gruppo prevede:

1. Trasporti completi per la Sardegna soprattutto con container;

2. Collettame Sud Italia con proprie filiali e network di distribuzione di terze parti;

3. Linee marittime Sardegna: da Marina di Carrara (MS) a Cagliari e Olbia con proprie navi. Terminal portuali in

concessione a Marina di Carrara, Olbia e Cagliari.

La compagnia dispone di un moderno e veloce sistema di movimentazione delle merci con cassette (translifter system)

che ottimizza lo spazio sulle navi e riduce i tempi di scarico e scarico anche per merce pesante non in containers (marmo,

legname…). Un sistema di logistica sostenibile ed efficiente che fa leva su unità di carico, percorsi intermodali (via terra

e via mare) e processi di carico della nave ottimizzati e a basso impatto ambientale.