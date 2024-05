Granchio blu, Lollobrigida: "Emergenza superabile con accordo Ue-Italia"

"Uscirà un testo definitivo" del decreto sull'agricoltura atteso la settimana prossima in Consiglio dei ministri, "lo abbiamo detto che continueremo a fare provvedimenti in favore del mondo dell'agricoltura, della produzione e della pesca, quindi continuiamo ad affrontare con puntualità i temi, sia in Italia che in Europa, che riguardano questi mondi". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, lasciando Palazzo Chigi.

"In questo provvedimento - ha aggiunto - ci saranno alcune delle cose che avevamo garantito. Il commissario straordinario per fronteggiare l'emergenza granchio blu? Su questo tema abbiamo fatto molto, e bisogna fare ancora di più perché è un problema che non si risolve quotidianamente, perché non dipende da un epifenomeno momentaneo. C'è stata una fluttuazione di abbondanza lo scorso anno che ha fatto emergere un problema presente nel Mediterraneo non certo da oggi ma da almeno quarant'anni, e quindi bisogna avere una strategia di carattere italiano ed europeo non solo per arginare i danni che vengono provocati ma anche per trovare una soluzione definitiva".

Secondo il ministro, "ci vuole una strategia che non emerga solamente quando il problema si fa sentire di più ma che sia programmata. Se si fosse fatto in passato oggi non avremmo avuto probabilmente questi esiti".