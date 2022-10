Governo, Rixi già affianca Salvini: è col ministro all'incontro con il comandante della Guardia Costiera

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, ha incontrato l'Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera. Il Corpo - si legge in una nota - vanta un personale con 10.800 donne e uomini e centinaia di uffici e comandi in tutta Italia. Per Salvini "è stato un lungo e proficuo incontro" per fare il punto della situazione, anche a proposito di immigrazione: attualmente in area Sar libica - puntualizza la nota - ci sono due imbarcazioni ong.

Salvini è stato accompagnato in questo impegno istituzionale, uno dei primi del suo mandato, da Edoardo Rixi: il deputato leghista, sempre in prima fila per il posto da viceministro delle infrastrutture, è responsabile nazionale per la Lega proprio per il settore infrastrutturale. "Un incontro lungo e proficuo" lo ha definito Rixi nel post su Facebook corredato dalla foto che testimonia la riunione.