Governo, Meloni verso l'incarico da premier: Rixi viceministro, Berrino resta in corsa per diventare sottosegretario

Dopo le consultazioni al Quirinale (oggi il centrodestra ha chiuso il giro di incontri con Mattarella), Giorgia Meloni riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. Dopo aver scelto i ministri, però, si aprirà una partita ulteriore di nomine: quella dei posti da viceministro e sottosegretario. Detto nei giorni scorsi della possibilità che Edoardo Rixi (Lega) trovi spazio al ministero delle infrastrutture come vice di Matteo Salvini, spunta anche l'ipotesi di un altro rappresentante ligure nel "sottogoverno".

Gianni Berrino (Fratelli d'Italia), neo-eletto senatore, ha lasciato l'incarico di assessore al turismo per andare a Palazzo Madama, e resta in corsa per occuparsi di uno dei settori principali per l'economia italiana: sarebbe, infatti, in ballo per il ruolo di sottesegretario con delega proprio al turismo. Ovviamente la situazione è in divenire e la partita di nomine successive si aprirà solo tra qualche giorno, ma intanto un altro esponente della politica ligure resta appuntato in agende e taccuini di chi dovrà prendere una decisione.