Gli studenti liguri vincitori dell'hackathon in visita a Bruxelles

I 14 studenti liguri vincitori della sfida “Hackathon to Bruxelles”, iniziativa promossa annualmente dalla Regione Liguria per valorizzare nei giovani la conoscenza dell’Europa dei cittadini e la partecipazione attiva, sono in visita a Bruxelles.

La competizione si è svolta dall’1 al 3 ottobre negli istituti superiori Polo Tecnologico Imperiese e Marconi Delpino di Chiavari, coinvolgendo 90 studenti provenienti da 12 scuole delle province di Genova, Rapallo, Sestri Levante, Chiavari, Alassio, Imperia, Ventimiglia e Sanremo. Il tema di quest’anno era “La scuola che vorrei: proposte per luoghi di apprendimento secondo i tre principi del Nuovo Bauhaus Europeo: sostenibilità, bellezza e inclusione”.

Durante il soggiorno formativo, i vincitori hanno partecipato a un evento organizzato al Parlamento Europeo dall’Ufficio di Bruxelles della Regione Liguria, presentando i loro progetti innovativi per i territori di appartenenza. Erano presenti Massimiliano Nannini, capo di gabinetto della presidenza della Regione, i membri del Parlamento Europeo Brando Benifei, Silvia Sardone, Lara Magoni e Gaetano Pedullà, il funzionario dell’Europarlamento Marco Campomenosi e rappresentanti di altre istituzioni europee.

“Sin dall’inizio del nostro mandato il presidente Bucci ha voluto rafforzare in modo concreto il ruolo della Regione Liguria nei rapporti con le istituzioni europee”, ha dichiarato Nannini. “Questo si è tradotto nel potenziamento dell’Ufficio di Bruxelles e nella creazione di nuove collaborazioni con enti di ricerca e con l’Università degli Studi di Genova, con l’obiettivo di essere più vicini ai luoghi decisionali e far sentire con maggiore forza la nostra voce in Europa”.

Dal 2023 la Regione Liguria, tramite il settore Affari Europei e Internazionali e in collaborazione con il settore Istruzione e Diritto allo Studio, mette a disposizione delle scuole uno stanziamento annuale di 20.000 euro per organizzare sfide tra studenti di diversi istituti liguri sul tema della rigenerazione del territorio. I due gruppi vincitori ricevono un soggiorno-studio di tre giorni a Bruxelles, durante il quale, supportati dall’Ufficio regionale nella capitale europea, possono entrare in contatto con le istituzioni dell’Unione.

