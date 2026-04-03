Cassinelli, giudice costituzionale, a Telenord: "A Pasqua l’augurio più sentito: ritrovare la pace nel mondo”
di Anna Li Vigni
Secondo genovese di sempre, dopo Vezio Crisafulli, a far parte della Consulta
"L'augurio, ovviamente in questo momento di Pasqua, è che si possa ritrovare la pace nel mondo, una cosa oggi più che mai sentita": così Roberto Cassinelli, giudice costituzionale e secondo genovese di sempre dopo Vezio Crisafulli chiamato a far parte della Consulta, intercettato in via Galata dalla nostra Anna Li Vigni durante Liguria Live, rivolge gli auguri di Pasqua ai nostri telespettatori.
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