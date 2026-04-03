Balletti di Nervi, appello del Civ Nervi Mare: “Salvaguardare la cadenza annuale”
di R.S.
Bogliolo (Vince Liguria): "Martedì 7 aprile il consiglio regionale discuterà un atto per concretizzare il sostegno economico della Regione all’edizione 2026"
Il futuro dei Balletti di Nervi torna al centro del dibattito cittadino. Il Civ Nervi Mare lancia un appello a Comune e Regione per assicurare la continuità annuale della storica manifestazione, minacciata da difficoltà economiche.
“Salvaguardare la cadenza annuale è fondamentale”, dichiara la presidente del Civ, Tiziana Ravano, sottolineando il rischio che la situazione finanziaria comprometta l’edizione di quest’anno. I Balletti, riportati a Nervi dopo anni di assenza, hanno contribuito a rilanciare l’attrattività del quartiere, richiamando pubblico locale e internazionale, e rappresentano un’occasione di valorizzazione culturale e turistica.
Il Civ richiama anche il ruolo dei commercianti, sempre attivi nella promozione del territorio, auspicando pari attenzione da parte delle istituzioni. La richiesta è chiara: garantire stabilità e continuità a uno degli appuntamenti estivi più importanti di Genova.
Sul fronte politico, Federico Bogliolo di Vince Liguria annuncia che martedì 7 aprile il Consiglio Regionale discuterà un atto per concretizzare il sostegno economico della Regione all’edizione 2026. “Cittadini, scuole di danza e strutture turistiche sono preoccupati – spiega Bogliolo – un festival internazionale si organizza con almeno un anno di anticipo; il Comune avrebbe dovuto affrontare la questione mesi fa. La Regione è pronta a sostenere l’iniziativa, ora ci aspettiamo che il Comune confermi la volontà di andare avanti”.
L’obiettivo condiviso è evitare che difficoltà economiche compromettano la manifestazione, preservando così un patrimonio culturale e turistico di rilievo per Nervi e per tutta Genova.
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