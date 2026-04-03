Balletti di Nervi, appello del Civ Nervi Mare: “Salvaguardare la cadenza annuale”

Il futuro dei Balletti di Nervi torna al centro del dibattito cittadino. Il Civ Nervi Mare lancia un appello a Comune e Regione per assicurare la continuità annuale della storica manifestazione, minacciata da difficoltà economiche.

“Salvaguardare la cadenza annuale è fondamentale”, dichiara la presidente del Civ, Tiziana Ravano, sottolineando il rischio che la situazione finanziaria comprometta l’edizione di quest’anno. I Balletti, riportati a Nervi dopo anni di assenza, hanno contribuito a rilanciare l’attrattività del quartiere, richiamando pubblico locale e internazionale, e rappresentano un’occasione di valorizzazione culturale e turistica.

Il Civ richiama anche il ruolo dei commercianti, sempre attivi nella promozione del territorio, auspicando pari attenzione da parte delle istituzioni. La richiesta è chiara: garantire stabilità e continuità a uno degli appuntamenti estivi più importanti di Genova.

Sul fronte politico, Federico Bogliolo di Vince Liguria annuncia che martedì 7 aprile il Consiglio Regionale discuterà un atto per concretizzare il sostegno economico della Regione all’edizione 2026. “Cittadini, scuole di danza e strutture turistiche sono preoccupati – spiega Bogliolo – un festival internazionale si organizza con almeno un anno di anticipo; il Comune avrebbe dovuto affrontare la questione mesi fa. La Regione è pronta a sostenere l’iniziativa, ora ci aspettiamo che il Comune confermi la volontà di andare avanti”.

L’obiettivo condiviso è evitare che difficoltà economiche compromettano la manifestazione, preservando così un patrimonio culturale e turistico di rilievo per Nervi e per tutta Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.