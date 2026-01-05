Crisi Genoa, tra tifosi arrabbiati e caccia al portiere: Bento nel mirino e torna Stolz

Tra i tanti problemi del Genoa l’emergenza numero 1 è per il portiere. Leali è in crisi e così spunta l’idea Bento. Il Grifone tratta con L’Al Nasr per avere il portiere brasiliano che vuole giocare in Europa. Trattativa complessa.

Dalla Roma potrebbe tornare Gollini se dovesse aprirsi un discorso per Frendrup che piace a Gasperini. Intanto dovrebbe tornare in rossoblu il portiere austriaco Franz Stolz (nella foto) che era finito al Rapid Bucarest e che ora dovrebbe rientrare al Signorini.

Intanto, sarà Maurizio Mariani l’arbitro di Milan-Genoa, partita della 19a giornata di serie A in programma giovedì alle 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza". Assistenti Bindoni e Moro, quarto uomo Turrini. Al Var designato Di Paolo, mentre Avar sarà Paterna.

