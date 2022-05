Giovanni Toti a Palazzo Chigi da Draghi

di Redazione

"Non credo sia interesse dei partiti far ballare il governo mentre la Russia invade l'Ucraina"

Una delegazione di parlamentari composta dal capogruppo di CI alla Camera, Marco Marin, e dal leader e dai senatori di Italia al centro Giovanni Toti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani, è arrivata a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Mario Draghi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

"Non credo sia interesse dei partiti far ballare il governo mentre la Russia invade l'Ucraina". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti parlando del dl concorrenza, dopo un incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"La fiducia per noi è scontata - ha spiegato Toti - per quanto ci riguarda è un atto dovuto, non mi prenderei la responsabilità di far cadere il governo in un momento come questo".

Toti era con i rappresentanti del gruppo parlamentare di 'Coraggio Italia' alla Camera e della componente 'Italia al Centro' al Senato: l'onorevole Marco Marin, i senatori Paolo Romani e Gaetano Quagliariello.