Giornata mondiale del diabete: focus sulla retinopatia diabetica
di Redazione
In studio, con Roberto Rasia, il dottor Gian Maria Venturino; in collegamento con Luca Pandimiglio, la dottoressa Francesca Allavena
Giornata mondiale del diabete: focus sulla retinopatia diabetica. In studio, con Roberto Rasia, il dottor Gian Maria Venturino; in collegamento con Luca Pandimiglio, la dottoressa Francesca Allavena
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Gaslini diffuso, potenziata la presa in carico del pazienti liguri con il diabete
14/11/2025
di Redazione
Corsi per assistenti di studio odontoiatrico e sulle controversie legali in medicina estetica
14/11/2025
di Maurizio Michieli
Disturbi dell'alimentazione e del peso, a Genova il congresso di Aidap
12/11/2025
di Maurizio Michieli