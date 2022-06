di Anna Li Vigni

Così suggerisce Genitori Insieme, l'associazione che si occupa di adolescenti con problemi comportamentali

Quando scopriamo che i nostri figli hanno problemi comportamentali, quasi sempre associati ad atteggiamenti problematici e a rischio, è il momento di rivolgersi al sostegno di una struttura organizzata in grado di ascoltare.

Genitori Insieme è costituita da volontari che per lo più sono padri e madri che tutti insieme condividendo e scambiandosi le proprie esperienze, possono riscoprire le proprie risorse e recuperare l’autorità per migliorare il rapporto con i propri figli, aiutandoli ad acquisire responsabilità ed autonomia.

Essere genitori non è semplice. Ci vuole pazienza, costanza, suggerimenti. Il gruppo di Genitori insieme conforta, ascolta, consiglia, sostiene e suggerisce.

Un magazzino di esperienze e informazioni che ogni genitore ha dal momento in cui diventa padre o madre.

Genitori Insieme è in rete con altre associazioni, le strutture della sanità pubblica e le strutture della pubblica sicurezza, con l'obiettivo di dare il massimo sostegno possibile ai genitori di oggi e di domani.

In occasione della Giornata mondiale dei Genitori, "Imparate a dire no ai vostri figli. Difficile ma necessario per il loro bene. Non dobbiamo accontentarli sempre", suggerisce Antonio Delpero dell'associazione Genitori Insieme di Genova.