Giornata internazionale della donna, centro antiviolenza Mascherona: "Numeri in crescita dopo i lockdown"

di Giorgia Fabiocchi

"Mai sottovalutare i segnali, neanche quelli che sembrano più banali come le numerose telefonate nell'arco di una giornata per controllare i vari spostamenti"

Al centro antiviolenza Mascherona di Genova i casi di violenza tra le mura domestiche non cennano a diminuire. Se con il primo lockdown, 2020, causato dall’esplodere della pandemia covid-19 erano diminuite le richieste, a causa dell’impossibilità delle donne di uscire di casa, si sono sempre mantenuti alti i percorsi già strutturati. Quando il lockdown si è allentato, i dati si sono nuovamente incrementati e le situazioni sono peggiorate, con casi più estremi e pericolosi per l’incolumità delle donne, come ha raccontato a Telenord la psicologa e psicoterapeuta del centro Mascherona Silvia Cristiani.