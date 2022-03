Violenza sulle donne, con 'Rumore del Silenzio' si apre Wall of Dolls

di Giorgia Fabiocchi

L'happening 'Rumore del silenzio' partirà sabato alle 16 da piazza De Ferrari e si concluderà alle 20 al palazzo delle Meridiana

Un flash mob dedicato alla donne ucraine vittime e in fuga dalla guerra sabato 5 marzo a Genova in piazza de Ferrari. L'happening 'Rumore del silenzio' partirà sabato alle 16 da piazza De Ferrari e si concluderà alle 20 al palazzo delle Meridiana. Sarà questo il primo atto di Wall of Dolls.

All'evento parteciperanno Jo Squillo (madrina e fondatrice dell'intero progetto Wall of Dolls nazionale insieme a Francesca Carollo e Giusy Versace), la giornalista Francesca Carollo, l'influencer Francesca Colombo, l'ax miss Italia Nadia Bengala, il comico Enzo Paci.

Genova aprirà il tour che porterà la manifestazione verso altre tappe italiane. "Troppo spesso - dice l'assessore regionale alle pari opportunità Simona Ferro - nella giornata internazionale della donna assistiamo ad un fiume di parole e ci siamo disabituati ad ascoltare i bisogni, le aspirazioni, le problematiche delle donne". "L'iniziativa di The Wall of Dolls trasmette un messaggio deciso, un no alla violenza contro le donne che va pronunciato ancora più forte in vista della giornata internazionale della donna", sottolinea il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò.

"Non si può prescindere da una seria riflessione nei confronti di tutte le donne - spiega l'assessore ai Grandi Eventi e al centro storico Paola Bordilli - ancora oggi vittime di violenza e dai motivi per i quali si trovano spesso subalterne costrette a scegliere tra lavoro e famiglia".

La giornata sarà anche l'occasione per presentare la nuova sede ligure di Wall of Dolls, in via Aurora 8r a Boccadasse a Genova.