Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il ruolo degli psicologi
di Maurizio Michieli
Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ne abbiamo parlato in studio con Claretta Femia (psicologa e psicoterapeuta, presidente Ordine psicologi della Liguria) e Francesco Durand (psicologo e psicoterapeuta, vicepresidente Ordine psicologi della Liguria) nel corso di Liguria Live, in onda su Telenord e telenord.it.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:psicologia
Condividi:
Altre notizie
Bucci e Nicolò dopo l'incontro con i medici: "Più investimenti e spese in ambito sanitario"
19/11/2025
di Carlotta Nicoletti