“Giornata dei Nonni” al Museo Diocesano: ingresso ridotto e merenda per nonni e nipoti dal 2 al 5 ottobre

di Anna Li Vigni

Un’occasione speciale per condividere cultura, ricordi e dolcezza

Dal giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, in occasione della Giornata dei Nonni, il Museo Diocesano di Genova apre le sue porte con una proposta dedicata a tutte le generazioni: ingresso ridotto per nonni e nipoti e una piccola merenda offerta dalla Sassallese al termine della visita.

Un momento pensato per rafforzare il legame tra le generazioni, camminando insieme tra opere d’arte, testimonianze storiche e scorci affascinanti del patrimonio religioso genovese. Un’occasione per raccontarsi storie e creare nuovi ricordi all’interno di un luogo che da sempre custodisce memoria e bellezza.

