Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative di Asl 3

di Redazione

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Asl3 propone per martedì 25 novembre un filo diretto telefonico con gli specialisti della Medicina d'urgenza Asl3 e del Consultorio familiare Asl3.

Qui le coordinate:

Dalle 9 alle 11  

Tel. 328 0474404

Rispondono gli specialisti del Consultorio familiare Asl3 dedicati alla terapia dei disturbi da stress post traumatico da abuso sessuale  

Il Consultorio familiare è diretto dal dott. Alessandro Fasciani  

Dalle 14 alle 16

Tel. 010 849 2543

Rispondono gli specialisti della Medicina d'Urgenza Asl3, diretta dal dott. Alessandro Rollero

