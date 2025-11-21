Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative di Asl 3
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Asl3 propone per martedì 25 novembre un filo diretto telefonico con gli specialisti della Medicina d'urgenza Asl3 e del Consultorio familiare Asl3.
Qui le coordinate:
Dalle 9 alle 11
Tel. 328 0474404
Rispondono gli specialisti del Consultorio familiare Asl3 dedicati alla terapia dei disturbi da stress post traumatico da abuso sessuale
Il Consultorio familiare è diretto dal dott. Alessandro Fasciani
Dalle 14 alle 16
Tel. 010 849 2543
Rispondono gli specialisti della Medicina d'Urgenza Asl3, diretta dal dott. Alessandro Rollero
