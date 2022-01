Gioielliere aggredito e rapinato nello spezzino: rotto il setto nasale

di Giorgia Fabiocchi

L'episodio è avvenuto a Bolano, alle porte di Ceparana. In corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sarzana

Rapina nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 21 gennaio ndr, in una gioielleria alle porte di Ceparana, nel territorio di Bolano, nello spezzino. I carabinieri hanno avviato le indagini e secondo una prima ricostruzione sono due le persone entrate nella gioielleria, che hanno aggredito il titolare colpendolo con un pugno in faccia e sottraendo poi alcuni gioielli. Il proprietario ha riportato un trauma al setto nasale.

L'uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso, sul posto immediato l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Sarzana, che insieme ai colleghi della stazione locale stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire la vicenda.