Gilardino: "Genoa e i genoani nel cuore, ho dato tutto e sono stato ricambiato. Ho fiducia nel Pisa"

"Il Genoa e i genoani mi hanno dato tanto durante la mia esperienza e resteranno sempre nel mio cuore. Ho dato tutto me stesso e il mio impegno durante quella esperienza e sono stato ricambiato. E' chiaro che domani, al fischio d'inizio, bisognerà mettere da parte le emozioni. Scontro diretto? Certo, come altri che ci sono stati e ci saranno. Non sarà facile, in uno stadio complicato come il Ferraris dove il pubblico rossoblù spingerà molto, ma ho fiducia nei miei ragazzi e nella mia squadra perché le prestazioni ci sono sempre state. Ci vorrà molta disciplina tattica".

Sono le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, alla vigilia della sfida con il Genoa, dove ha giocatori e di cui è stato tecnico della promozione dalla B alla A (subentrando a Blessin) e poi della salvezza. Successivamente venne esonerato e sostituito da Patrick Vieira.

Ecco l'intervista ad Alberto Gilardino.

