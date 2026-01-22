Gianluca Campi, il virtuoso della fisarmonica stasera a Scignoria! con Cicciolin
di Redazione
L'appuntamento del giovedì sera su Telenord a partire dalle 20.30 con il professor Franco Bampi
Scignoria! significa giovedì sera di Telenord. La trasmissione torna in onda dalle 20.30 con un menù ricchissimo: le esibizioni del maestro Gianluca Campi (nella foto), le perle di spezzino del direttore artistico Carlo Casabianca e le curiosità di Slow Food in termini di tessuti nonchè abbigliamento. Nel corso della puntata, pure, l'edizione 2026 di "Sofia nel Cuore" con il nuovo spettacolo portato in scena da Mike fC e il Cugino della Corte.
Ci sarà spazio, anche, per la savonesità con l'approdo in studio della maschera di Carnevale per eccellenza, Cicciolin. Appuntamento dalle 20.30 su Telenord e telenord.it con conclusione all'insegna di Ma se ghe penso mediante la virtuosa fisarmonica del maestro genovese icona della musica internazionale.
Tags:scignoria! campi
