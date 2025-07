Già denunciato a Genova, minorenne straniero trovato a dormire armato con due machete in un’auto rubata a Padova

Era già noto alle forze dell’ordine di più città, incluso per un episodio avvenuto a gennaio 2024 su un treno regionale tra Genova e Savona. Lì, insieme a un coetaneo, aveva molestato alcune passeggere e poi si era opposto al controllo documenti da parte del capotreno, rifiutandosi anche di scendere dal convoglio. Ora, lo stesso ragazzo è stato fermato a Padova in una situazione altrettanto allarmante.

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 4 del mattino, una segnalazione dell’addetta alle pulizie ha spinto la polizia a controllare un’auto sospetta parcheggiata in un’area condominiale di via Cardinal Callegari, nel quartiere Arcella. All’interno, profondamente addormentato, c’era un ragazzo che si era sistemato per la notte. Accanto a lui, due machete affilati; sul sedile anteriore, un coltello a serramanico. Gli agenti lo hanno immobilizzato con cautela prima che potesse svegliarsi.

Privo di documenti, il giovane è stato accompagnato in questura, dove è stato identificato: si tratta di un diciassettenne tunisino irregolare, già gravato da numerosi precedenti penali, tra cui furto, spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e interruzione di pubblico servizio.

Il ragazzo era fuggito più volte dalle comunità in cui era stato affidato, e negli ultimi mesi si era stabilito nell’Arcella, dove la stessa auto – trasformata nel suo rifugio – gli aveva fatto da alloggio. Anche a Padova aveva collezionato diverse denunce per spaccio e altri reati: in particolare ad agosto 2024, e poi a settembre, ottobre, gennaio e febbraio, sempre nello stesso quartiere.

La Chevrolet in cui è stato trovato non era sua: il veicolo risulta intestato a un’azienda del Veneziano, che ne aveva denunciato lo smarrimento a inizio anno. Ora il minorenne è stato nuovamente denunciato per porto abusivo di armi ed è stato riaffidato a una comunità per minori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.