Ghiglione (Confindustria Genova): “Serve un bacino per le grandi navi”

"Il comparto delle riparazioni navali a Genova è un'eccellenza italiana, è assurdo che a Genova non ci sia un bacino che possa effettuare lavori sulle navi di grandi dimensioni". Il vice presidente di Confindustria Genova e ad dei cantieri Mariotti Marco Ghiglione, intervenendo ala presentazione dello studio sull'impatto economico delle crociere nei porti di Genova e Savona, rilancia la necessità, per il settore di disporre di un nuovo bacino più grande, e di maggiori spazi che si potrebbero trovare con la nuova diga in costruzione.

"Se il porto di Genova riceve sempre più navi da crociera vuol dire che ci deve essere anche qualcuno che le ripari e posso dire con orgoglio che Genova è un'eccellenza in questo settore - ha detto Ghiglione -. Tutte le nostre aziende del comparto delle riparazioni navali per competere devono crescere, quindi bisogna assumere e investire, e lo stanno facendo, però c'è anche il tema degli spazi".

"Ci sono navi da crociera sempre più grandi ma oggi abbiamo un solo molo dove possono accostare navi di certe dimensioni e questo non va bene - aggiunge - perché non possiamo essere in grado di gestire più navi contemporaneamente. Quindi dobbiamo lavorare insieme alle autorità per stabilire il futuro dei prossimi 20 anni. Su questo tema c'è il Piano regolatore portuale che uscirà a breve e abbiamo avviato un confronto. Credo si debba cercare di trovare spazio a Genova. La nuova diga può permettere di liberare spazi a mare, quindi si potrà cercare di creare nuovi moli".

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