"GGG On Air”: cura e amore in diretta con la Fondazione Gigi Ghirotti
di Redazione
La presenza degli animali può alleviare la sofferenza, portare serenità e restituire sorrisi ai pazienti e alle loro famiglie
Prosegue l’appuntamento con “GGG On Air”, la trasmissione social della Fondazione Gigi Ghirotti dedicata ai temi della cura, dell’ascolto e dell’amore verso la vita, anche nei momenti più fragili.
Il programma va in onda ogni due settimane, il lunedì sera dalle 19 alle 19.30, in diretta sulle pagine Facebook e YouTube della Fondazione (canale YouTube: “Fondazione Gigi Ghirotti - cure palliative”).
Nella puntata di questa sera, i riflettori saranno puntati su una forma speciale di assistenza: la Pet Therapy. Ospiti in studio due operatrici che prestano servizio all’Hospice di Bolzaneto, accompagnate dai loro inseparabili amici a quattro zampe, Mahé, un affettuoso gatto, e Freccia, un dolcissimo cane da terapia.
Attraverso le loro testimonianze, scopriremo come la presenza degli animali possa alleviare la sofferenza, portare serenità e restituire sorrisi ai pazienti e alle loro famiglie.
Un’occasione per conoscere da vicino l’Hospice come luogo di cura, accoglienza e amore, dove ogni gesto diventa parte del prendersi cura dell’altro.
Una puntata da non perdere — per comprendere come, anche grazie ai nostri amici animali, la cura possa diventare un abbraccio che scalda il cuore.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie