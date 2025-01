Germania, Simtel Team amplia la sua presenza: forti investimenti nella nuova sede di Essen

Simtel Team, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato l'apertura di una nuova filiale a Essen, in Germania. Questa mossa rappresenta un tassello cruciale nella strategia di espansione internazionale del Gruppo, che aveva già debuttato con successo in Moldavia nel 2021.

Nuova filiale – La sede tedesca, che sarà operativa a partire dal 2024, è stata concepita per avvicinare Simtel Team ai suoi clienti in Germania e nei Paesi limitrofi: Belgio, Paesi Bassi, Francia, Austria e Svizzera. L'obiettivo è ottimizzare la manutenzione degli impianti fotovoltaici, riducendo i tempi di inattività delle attrezzature e migliorandone le prestazioni complessive.

Settore fotovoltaico – Dal 2012, l'azienda collabora con uno dei principali produttori europei di inverter, fornendo servizi a impianti fotovoltaici in Romania e in altri Paesi del continente. Con la nuova filiale, Simtel Team rafforza il suo ruolo di primo piano nella transizione energetica europea, puntando su innovazione, efficienza e sostenibilità.

Servizi offerti – Nella fase iniziale, la filiale di Essen si concentrerà sulla manutenzione preventiva e correttiva per sistemi fotovoltaici e di accumulo energetico. Tuttavia, i piani di espansione prevedono l'introduzione di nuove linee di business, come progetti EPC (Engineering, Procurement, Construction) per sistemi fotovoltaici, soluzioni avanzate di accumulo e la vendita di robot autonomi sviluppati dalla controllata Agora Robotics.

Strategia futura – Oltre alla Germania, Simtel Team sta esplorando altre opportunità di crescita in Europa. Secondo fonti aziendali, ci sono trattative in corso per l'apertura di un'ulteriore filiale entro la fine dell'anno, segno della volontà del Gruppo di consolidare la propria posizione come attore chiave nel panorama delle energie rinnovabili. Con questa mossa, Simtel Team si posiziona ancora una volta come protagonista del cambiamento, offrendo soluzioni innovative per affrontare le sfide della transizione energetica europea.

