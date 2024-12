Genova vuole un capodanno sicuro: ecco tutto quello che non si può fare stasera

Genova si prepara a festeggiare il Capodanno 2025 con eventi straordinari e un piano di sicurezza articolato per garantire una serata serena e priva di incidenti. L’amministrazione comunale ha adottato una serie di misure restrittive per disciplinare la gestione degli spazi pubblici e preservare il decoro urbano.

Divieti su pirotecnici - Su tutto il territorio comunale, dalle 19:00 del 31 dicembre 2024 alle 7:00 del 1° gennaio 2025, è vietata la detenzione e l’uso di artifici pirotecnici e materiali esplodenti in aree pubbliche o aperte al pubblico. La misura mira a prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi in programma.

Bevande in contenitori sicuri - Nella stessa fascia oraria, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici, sia da parte delle attività commerciali che dei circoli privati. Questo divieto si applica anche all’area del Porto Antico, dove saranno in vigore le stesse regole. Sarà consentita solo la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di plastica o cartone.

Spray urticanti - Nelle aree interessate dagli eventi, tra cui piazza De Ferrari, non sarà possibile introdurre dispositivi contenenti spray urticanti. I possessori di tali dispositivi dovranno consegnarli ai punti di raccolta istituiti presso i varchi di accesso all’area.

Zona piazza De Ferrari - Particolari restrizioni sono state adottate per l’area di piazza De Ferrari e le zone limitrofe, che ospiteranno i principali spettacoli della serata. Dal perimetro di vie come Vernazza, XX Settembre, Dante e altre, sarà vietata non solo la detenzione ma anche l’uso di materiali pirotecnici in spazi privati. La vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro o metallici saranno proibiti, sia all’interno dei locali che nei plateatici esterni.

Accesso controllato - Per accedere alle zone soggette a restrizioni, saranno allestiti varchi di controllo dove il personale garantirà il rispetto delle ordinanze. Le forze dell’ordine saranno presenti per monitorare la situazione e fornire assistenza ai partecipanti.

Ordinanze straordinarie - In occasione della notte di San Silvestro, sono state sospese alcune limitazioni precedenti relative alle attività di somministrazione di cibi e bevande. Ciò consentirà ai locali di operare con maggiore flessibilità per accogliere il flusso di persone atteso.

Eventi e sicurezza - Gli eventi del Tricapodanno attirano ogni anno migliaia di persone. Le misure adottate non solo puntano a prevenire disordini ma anche a offrire un’esperienza piacevole per tutti i partecipanti, salvaguardando l’immagine della città e il benessere collettivo.

Indicazioni utili - Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale Visit Genoa o i canali social del Comune di Genova, che forniranno informazioni in tempo reale.

