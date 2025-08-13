Genova Voltri, torna balneabile la spiaggia Cerusa: revocato il divieto temporaneo

Buone notizie per bagnanti e residenti di Voltri: il Comune di Genova ha revocato il divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia Cerusa. La decisione è arrivata dopo l'esito favorevole delle analisi effettuate da Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), che hanno confermato la qualità delle acque.

Il tratto nuovamente accessibile alla balneazione è quello compreso tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini. Il divieto, istituito nei giorni scorsi per motivi precauzionali, è stato quindi ufficialmente rimosso, restituendo ai cittadini uno degli arenili più frequentati del ponente genovese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.