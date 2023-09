Piantedosi a Genova, Bucci: "Spendiamo per i minori 22 milioni, sono oltre 700, voglio capire perché vengano qui e se siano sotto racket"

All'arrivo in prefettura, il sindaco di Genova Marco Bucci ha anticipato alcune delle questioni da porre al ministro. "Ci sono problemi: i minori non accompagnati, i migranti, la sicurezza nelle aree critiche della città come il centro storico e Sampierdarena, su cui stiamo lavorando tanto e speriamo si possa risolvere tutto in breve termine, il visto per i marittimi stranieri".

Ma la preoccupazione prioritaria riguarda i minori: "Sono oltre 700 e per legge sono a carico del sindaco, chiediamo di poterli ospitare in modo costruttivo oppure sapere se siano sotto racket, insomma prima di tutto conoscere il motivo per cui vengono qui. Io sono favorevole all'integrazione, ho fatto il migrante per 25 anni, ma dobbiamo ragionare sull'accoglienza. Noi per i minori non accompagnati spendiamo 22 milioni all'anno su un bilancio del sociale di 65 milioni, somma che prima del mio arrivo era di 40 milioni. Sono soldi dei cittadini che è giusto vadano nel sociale, ma dobbiamo capire bene alcune cose. Stiamo lavorando con la magistratura e le altre istituzioni e abbiamo piani che potrebbero fare da modello nazionale".

Quindi, un'anticipazione: Corso Marconi sarà chiuso al traffico durante il Nautico, per essere adibito a parcheggio. "Sarà un anticipo del parco che sarà pronto per ottobre del prossimo anno. Servirà a creare posti auto per il Salone, in una città che non è stata creata per parcheggiare". Sempre per quanto riguarda il Nautico, Bucci non ha né confermato né smentito ("Ci sono voci") la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.