Genova, violenza sulle donne. Cremonesi (Galliera): "Sei donne ogni giorno al pronto soccorso ma tante denunce mascherate"

di Matteo Angeli

Violenza sulle donne. Rinnovato questa mattina al liceo D'Oria di genova il Protocollo "InREte contro la violenza" : Sul protocollo, promosso dalla Prefettura, le firme di magistratura, forze dell'ordine oltre di Regione, Città Metropolitana, Comuni, Anci, ospedali, Alisa, ASL liguri, Università di Genov e Ufficio scolastico regionale.

"In Liguria nel 2022 abbiamo registrato più di 2.200 casi di violelnza al pronto soccorso - spiega Paolo Cremonesi, referente regionale del piano sanitario nazionale sulla violenza maschile contro le donne e direttore del pronto soccorso dell’ospedale Galliera - ma i numeri vanno moltiplicati per 3, anche 4 volte. Perché la maggioranza dei casi non vengono dichiarati o ppure mascherati dietro cadute accidentali".