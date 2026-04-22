Genova vieta la pubblicità delle fonti fossili negli spazi pubblici

Genova compie un passo deciso sul fronte ambientale: il Consiglio comunale ha approvato una mozione che introduce restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili, vietando la promozione di prodotti ad alta emissione negli spazi pubblici più frequentati.

Decisione – Il provvedimento è passato con 23 voti favorevoli e 14 contrari, dividendo l’aula tra maggioranza e opposizione. La misura punta a limitare la presenza di messaggi pubblicitari legati a crociere, voli aerei e veicoli a combustione, soprattutto in luoghi sensibili come fermate del trasporto pubblico e stazioni.

Obiettivo – L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di riduzione dell’impatto ambientale urbano. L’intento è incidere non solo sui comportamenti, ma anche sulla percezione collettiva: la pubblicità, infatti, è considerata uno strumento capace di influenzare scelte e stili di vita.

Contesto – Con questa decisione, il capoluogo ligure diventa la seconda città italiana ad adottare misure simili, allineandosi a oltre cinquanta realtà internazionali. Tra queste figurano metropoli come Amsterdam, Sydney ed Edimburgo, già impegnate nel limitare la promozione di prodotti ad alto impatto climatico.

Dichiarazioni – “Il voto segna una svolta nelle politiche climatiche urbane in Italia”, commenta Andrea Sbarbaro dell’associazione Cittadini Sostenibili. Dello stesso avviso la consigliera Francesca Ghio: “Sostenere questa mozione significa liberare i luoghi quotidiani da inserzioni che normalizzano pratiche dannose per la salute e il clima”.

Prospettive – La misura rappresenta un segnale politico e culturale, inserito nel percorso globale di transizione energetica. L’attenzione si sposta così anche sul ruolo della comunicazione commerciale nella lotta ai cambiamenti climatici.

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