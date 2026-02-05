Genova: viaggio al mercato di Sestri Ponente, tra prodotti a chilometro zero e ortofrutta di stagione

Genova: un viaggio nel cuore del mercato di Sestri Ponente, tra i profumi e i colori dei prodotti a chilometro zero e dell’ortofrutta di stagione. Tra i banchi storici e le voci dei venditori, emerge un racconto fatto di passione, tradizione e attenzione alla qualità. Anna Li Vigni intervista i commercianti del mercato, che descrivono le sfide quotidiane di un settore sempre più orientato alla sostenibilità e alla tracciabilità dei prodotti. Dai broccoli romani, simbolo dell’inverno e molto richiesti per la loro versatilità in cucina, alle mele piemontesi, apprezzate dai consumatori per il gusto e la provenienza certificata, il mercato si conferma un punto di riferimento per chi sceglie consapevolmente prodotti freschi e stagionali. Un luogo di incontro tra produttori e cittadini, dove la qualità diventa valore e il consumo locale una scelta concreta.

