Genova Nervi, allarme palme, presidente municipio Bogliolo: "Prendere in esame esproprio aree incustodite fonti di pericolo"

Genova Nervi, scatta l’allarme palme dopo la caduta di un esemplare proveniente da un parco privato, che si è abbattuto su largo Eros Da Ros, sollevando forti preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Sulla vicenda interviene il presidente del Municipio, Federico Bogliolo, che propone di prendere in esame l’esproprio delle aree private incustodite considerate potenziali fonti di pericolo. L’obiettivo è prevenire nuovi incidenti e garantire una manutenzione costante del verde, soprattutto nelle zone ad alta frequentazione. L’amministrazione valuta l’adozione di un modello giuridico già sperimentato in città come Milano e Napoli, dove strumenti normativi specifici consentono interventi più rapidi su proprietà private trascurate. Un tema che riapre il dibattito sulla gestione del verde urbano e sul delicato equilibrio tra diritto di proprietà e tutela dell’incolumità dei cittadini.

