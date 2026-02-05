Liguria, quasi 3 milioni di euro alla Regione per contrastare la violenza di genere

La Liguria riceverà per il 2025, con utilizzo previsto nel 2026, quasi 3 milioni di euro per il contrasto alla violenza di genere, un importo mai assegnato prima alla Regione. Lo annuncia Simona Ferro, vicepresidente della Regione con delega alle Pari Opportunità.

“Si tratta di uno stanziamento record – sottolinea Ferro –. Rispetto al 2020, le risorse sono più che quadruplicate, frutto della crescente attenzione del Governo e di un costante dialogo tra Regione e Ministero. Questi fondi rappresentano un supporto fondamentale per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, permettendo inoltre di rafforzare la rete e realizzare iniziative di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione”.

Nel dettaglio, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità assegna alla Liguria 2,944 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2,141 milioni del 2024 e ai 710 mila euro del 2020.

I finanziamenti serviranno a sostenere le strutture esistenti, creare nuove realtà, acquisire immobili e promuovere progetti di prevenzione, empowerment, autonomia economica e abitativa delle donne, reinserimento lavorativo, formazione degli operatori, prevenzione delle discriminazioni di genere e disabilità, e contrasto alle mutilazioni genitali femminili.

“La Liguria è in prima linea contro questa drammatica piaga sociale – conclude Ferro –. Grazie a una collaborazione consolidata con Centri Antiviolenza e associazioni, rafforzata da risorse senza precedenti, continuiamo con determinazione a sostenere le donne vittime di violenza”.

