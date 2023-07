Genova: via libera del Comune alla "cittadella degli uffici" a San Benigno

Approvato dalla giunta comunale di Genova, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Mario Mascia, il progetto di fattibilità tecnico economica della Cittadella degli uffici a San Benigno per la riqualificazione e rigenerazione dei percorsi tra via di Francia, via Balleydier, via Pietro Chiesa, via Scarsellini e l'accesso agli spazi di accesso all'area di Music For Peace.

"È il primo passo - spiega Mascia - propedeutico all'avvio dei lavori di rigenerazione e riordino di una zona strategica per la nostra città, dove lavorano circa 10.000 persone e che negli anni è progressivamente mutata. L'obiettivo di questo progetto è in primis eliminare quei fenomeni di degrado che si verificano, soprattutto negli orari di chiusura degli uffici. Abbiamo coinvolto anche i proprietari degli edifici privati proprio per condividere un percorso di rigenerazione urbana e sociale Scopo del progetto è aumentare la qualità urbana degli spazi pubblici. La zona sarà interessata dal potenziamento dei collegamenti del trasporto pubblico locale".

Il progetto si articola in 3 lotti funzionali: la riqualificazione dell'accesso a Music for Peace, la riqualificazione delle strade interne al centro direzionale di San Benigno e la realizzazione di un parco urbano (tra via Scarsellini, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle), connesso al futuro parco della Lanterna e attuabile dopo il 2025 (importo di circa 1,9 milioni). Per i primi due lotti, l'importo complessivo è di 5,45 milioni.