Genova, vandalismo e risse nella zona della Madonna del Monte

Emergenza sicurezza a San Fruttuoso, e in particolare nella zona della Madonna del Monte, dove diversi migranti minorenni seminano il panico indisturbati rendendosi protagonisti di atti di vandalismo e risse. Una situazione ritenuta ormai insostenibile e che allarma non poco la cittadinanza, che chiede risposte rapide e concrete. Ai microfoni di Telenord il consigliere municipale di Fratelli d'Italia Andrea Censi.

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