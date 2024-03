Genova: va in questura a chiedere il permesso di soggiorno ma era ricercato, arrestato

Va in questura per chiedere il permesso di soggiorno, ma non sapeva o non ricordava di essere ricercato. A carico dell'uomo, un 38enne, risultava un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti a seguito di condanna per reati contro il patrimonio, porto di armi comuni e clandestine, violenza sessuale e sequestro di persona. In totale aveva a suo carico 2 anni, 6 mesi e 11 giorni di reclusione. Così gli agenti dell'Ufficio immigrazione hanno segnalato il caso ai colleghi della Prevenzione generale, che hanno arrestato e condotto l'uomo al carcere di Marassi dove sconterà la pena.

Sabato pomeriggio anche i poliziotti del Commissariato di San Fruttuoso hanno eseguito un ordine di carcerazione, stavolta a carico di un 60enne rintracciato nel proprio appartamento subito dopo l’emissione del provvedimento da parte della Corte d’Appello di Genova. L’uomo, condannato per reati inerenti gli stupefacenti, dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione e pagare 32.000 euro di multa.

Un altro arresto in via Buranello, domenica mattina, dove i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno fermato un 41enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nell’aprile del 2022 dal Tribunale di Genova. L’uomo deve scontare 3 anni e 2 mesi di reclusione a seguito di condanna per circonvenzione di incapace.

Sempre in zona Sampierdarena, ieri sera gli agenti dell’UPGSP in transito con la volante hanno notato un uomo che, vedendoli, ha cambiato subito direzione. I poliziotti insospettiti lo hanno fermato e da accertamenti hanno appurato che l’uomo, un 40enne, risultava sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona ed il patrimonio, spaccio di stupefacenti ed evasione. Anche per lui è scattato l'arresto in funzione del processo per direttissima.