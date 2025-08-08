Genova, uomo investito in via XX Settembre da un’auto della Guardia di Finanza: é grave

Grave incidente in via XX Settembre a Genova: un uomo di 78 anni è stato investito mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. Soccorso e intubato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Incidente – L’impatto è avvenuto in una delle vie più trafficate del centro città. Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione delle forze dell'ordine sul posto, il pedone stava attraversando in un punto non segnalato quando un veicolo della Guardia di Finanza lo ha colpito. L’urto lo ha sbalzato a terra, causando ferite gravi.

Soccorsi – Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno intubato l’uomo prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso del San Martino. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Indagini – La polizia locale ha effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Verranno visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo via XX Settembre, utili a chiarire la velocità del veicolo e le modalità dell’attraversamento.

