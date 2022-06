Genova, uomo intossicato in casa dai fumi di un incendio. E' grave al San Martino

di Anna Li Vigni

Il rogo potrebbe esser stato innescato da una sigaretta rimasta accesa. E' successo in via del Lagaccio

Un uomo, probabilmente un homeless, è rimasto gravemente intossicato dai fumi di un piccolo incendio scoppiato in via del Lagaccio la notte scorsa. Intubato, è stato trasferito in condizioni critiche al Policlinico San Martino.

Secondo le prime informazioni a prendere fuoco è stato il giaciglio sul quale l'uomo dormiva, incendio che potrebbe esser stato innescato da una sigaretta rimasta accesa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio mentre i sanitari inviato al 118 hanno intubato l'uomo e lo hanno trasportato al San Martino in codice rosso.