Genova, uomo ferito al volto a Sampierdarena: trasferito in codice rosso al pronto soccorso

di Redazione

L'episodio è avvenuto questa mattina poco dopo le 6.30. Sul posto immediato l'intervento dell'automedica del 118

Aggressione in via Degola, nel quartiere di Sampierdarena, dove un uomo è stato ferito gravemente al volto con un coccio di bottiglia. L'episodio è avvenuto questa mattina poco dopo le 6.30. Sul posto immediato l'intervento dell'automedica del 118, della pubblica assistenza della Croce oro di Sampierdarena e le volanti della polizia.

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale policlinico San Martino di Genova ma dalle prime notizie che emergono non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi riscontri a ferirlo al volto sarebbe stata una bottiglia ma l'autore del gesto è fuggito prima dell'arrivo dei poliziotti. Sono in corso le indagini.