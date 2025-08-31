Genova, un mare di solidarietà per Gaza. Salis: "Orgogliosa"

“Soffieremo sulle vele delle barche e le faremo arrivare sino a Gaza”. Con queste parole Stefano Rebora, fondatore di Music for Peace, ha aperto ieri sera la fiaccolata a Genova. Un corteo imponente che, partito dalla sede dell’associazione, ha visto migliaia persone riempire la Sopraelevata, chiedendo pace e libertà per la Palestina colpita dai bombardamenti.

Raccolta – La mobilitazione è stata il culmine di giorni intensi in cui Music for Peace, affiancata dal Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali), ha promosso una raccolta di beni di prima necessità destinati a Gaza. Genova ha risposto con forza, mettendo insieme oltre 300 tonnellate di materiali che oggi saranno caricati su tre imbarcazioni in partenza dal Porto antico.

Flotta – Le navi genovesi si uniranno alla Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale di solidarietà che punta a portare aiuti civili nella Striscia di Gaza. Sul percorso della fiaccolata, migliaia di fiaccole hanno illuminato la notte, tra striscioni e bandiere palestinesi, ma anche con il vessillo arcobaleno della pace.

Sindaca – Presente con la fascia tricolore la sindaca di Genova, Silvia Salis: “Sono orgogliosa di essere la sindaca di questa città, stasera ancora di più. Ho voluto essere qui perché voglio rappresentare tutta Genova e la sua straordinaria anima solidale. La raccolta per la Palestina e la fiumana di cittadini in corteo sono qualcosa di davvero commovente. La città è al fianco della missione e la sosterrà in tutti i suoi passi”.

