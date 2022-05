Genova, Uilm: dopo 23 anni lascia Apa, al suo posto Pinasco

di Redazione

Lo storico leader sarà coordinatore regionale

Dopo ventitré anni alla guida della Uilm di Genova come segretario generale, Antonio Apa passa il testimone a Luigi Pinasco. Ma per Apa si tratta solo di un cambio di posizione, il sindacalista infatti è stato eletto all'unanimità, nel corso del XVII congresso terminato nel primo pomeriggio di oggi, coordinatore territoriale della Uilm per la Liguria, ruolo che già ricopriva di fatto, quindi continuerà a gestire le politiche del settore metalmeccanico.

La nuova segreteria provinciale, che comprende Claudio Cabras, Fabiano Sciaccaluga e Daniela Miglietta è stata eletta su proposta del segretario nazionale della Uilm Rocco Palombella. Per la Uilm "senza innovazione e investimenti è impossibile reggere la sfida della competizione" dice Apa. "Il futuro di Genova passa per lavoro, capacità produttiva e tecnologica - prosegue - tutti elementi che derivano dall'economia reale e dall'industria manifatturiera".